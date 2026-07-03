Inspiran a estudiantes con la convivencia

Como parte de la gira de promoción del “Duelo de Leyendas” Chivas-América, encuentro organizado por la Fundación Toledo que preside Gerardo Toledo Coutiño, con el respaldo del Instituto del Deporte (Indeporte), el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) fue sede de la convivencia “Juega con las Leyendas del Futbol”, realizada en el plantel 08 Tapachula.

La directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García, acompañada por la directora general del Indeporte, Bárbara Altúzar Galindo, dio la bienvenida a las y los exfutbolistas participantes y agradeció que el Cobach fuera considerado para formar parte de esta iniciativa, la cual brinda a las y los estudiantes la oportunidad de convivir con grandes referentes del futbol y conocer de primera mano experiencias de vida que inspiran a alcanzar sus metas con disciplina, perseverancia y trabajo en equipo.

Durante la jornada las y los estudiantes convivieron con Aquivaldo Mosquera, Chuy Mendoza, Christian Armas, Alvin Mendoza, Salvador Cabañas, Edoardo Isella, Kevin Rojas y More Mosqueda, quienes compartieron anécdotas de sus trayectorias profesionales, respondieron preguntas de la comunidad estudiantil y transmitieron un mensaje de esfuerzo, constancia y superación.

Finalmente destacó que estas actividades fortalecen la formación integral de las juventudes al promover valores y estilos de vida saludables.