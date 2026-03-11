Instala Poder Judicial kioscos informativos

Con el objetivo de fortalecer y facilitar el acceso a la justicia, el Poder Judicial del Estado de Chiapas, que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, realizó la colocación de dos kioscos informativos en los edificios A y B de la sede judicial en Tuxtla.

Estas herramientas tecnológicas, que fueron resultado del trabajo coordinado de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y de la Unidad de Mejora Regulatoria, brindan información actualizada sobre los principales trámites y servicios, así como las actividades relevantes del magistrado presidente Moreno Guillén y de esta casa de la justicia.

Asimismo, estos kioskos informativos ponen a disposición de la ciudadanía el directorio de las y los servidores públicos que laboran en este Poder Judicial, permitiendo una consulta ágil, clara y accesible.

Además, como parte de esta estrategia de modernización y transparencia institucional, próximamente se instalarán tres kioscos adicionales en las sedes judiciales de San Cristóbal de Las Casas, Pichucalco y Tapachula.

Español, tseltal y tsotsil

Al respecto, la titular de la Unidad de Mejora Regulatoria, Esther Rosario Casahonda Culebro, y el director de Recursos Materiales y Servicios Generales, Luis Alberto Molina Ríos, destacaron que el kiosko digital en la sede de San Cristóbal de Las Casas contará con contenido disponible en español, tseltal y tsotsil, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con la inclusión lingüística y el respeto a la diversidad cultural de nuestra entidad.