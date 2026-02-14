Instala Unach grupo de apoyo para estudiantes

Con la finalidad de brindar atención oportuna a las juventudes unachenses que durante este semestre realizarán una estancia académica en instituciones nacionales y extranjeras, así como a quienes matriculados en universidades mexicanas y de otras latitudes del mundo eligieron a la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) para cursar este semestre, se instaló el Grupo de Apoyo para Estudiantes de Movilidad e Intercambio.

Después de tomar la protesta a los integrantes del grupo, el rector Oswaldo Chacón Rojas manifestó que estos programas de movilidad e intercambio generan beneficios muy importantes, otorgando a las juventudes participantes una perspectiva diferente de su profesión, su vida y la realidad en general.

Iniciativa

En presencia de la secretaria general, María del Carmen Vázquez Velasco y del secretario académico, Florentino Pérez Pérez, Chacón Rojas aseveró que es una iniciativa necesaria y pertinente.

Acompañado de la secretaria para la Inclusión Social y Diversidad Cultural, Myriam Jazmín González González, señaló que ante los acuerdos que existen con instituciones nacionales e internacionales, este debe ser un esfuerzo que permita el mejor desarrollo de las actividades del estudiantado que forman parte de estos programas.

Moreno Vidal

En este marco, la coordinadora general de Relaciones Interinstitucionales, Rocío Moreno Vidal, explicó que este grupo conjuga los esfuerzos de cada una de las áreas que apoyan el desarrollo de los programas de movilidad e intercambio, para hacer de esta una buena experiencia para el estudiantado, tanto en el tema académico como en el personal.