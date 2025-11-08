Instalación de subsecretaria en pésimas condiciones

Ciudadanos de Tapachula y de municipios fronterizos con Guatemala que acuden a la oficina de la subsecretaria de Gobierno en la Unidad Administrativa de Tapachula denunciaron las pésimas condiciones en las que son atendidos, toda vez que sus instalaciones se encuentran sin aseo, con los sillones sucios, rotos y sin sillas, además no existe ventilación alguna ya que no sirve el aire acondicionado ni tienen ventiladores.

El rostro del Gobierno del Estado en Tapachula no abona a la política del gobernador Eduardo Ramírez, la atención es deficiente, señaló Mario Ramírez, uno de los ciudadanos que acude para trámites ante la oficina a cargo de Martiniano Reyes Palacios, quien expuso que la situación no se había vivido en esas oficinas con un marcado estado de deterioro y abandono, lo que ha generado un ambiente insalubre y de inseguridad para los usuarios y también para los propios trabajadores.

Dijo que las oficinas de las Subsecretaría de Gobierno están convertidas en un horno, ya que los aires acondicionados no funcionan, lo que hace que las reuniones se vuelvan tediosas y difíciles de llevar a cabo.

Además, expuso que el subsecretario de Gobierno, Martiniano Reyes Palacios, parece no importarle la situación y no ha realizado gestiones para mejorar las condiciones de la oficina, donde él es el responsable directo.

Por su parte, doña Flor Gómez, habitante de Suchiate, exigió al subsecretario que tome medidas inmediatas para mejorar las condiciones de su oficina y brindar un servicio digno a quienes llegan a reuniones o trámites, o bien que busque donde atender en mejores condiciones.