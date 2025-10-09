Instalan albergues para posibles damnificados

Autoridades municipales dieron a conocer la instalación de albergues temporales, mismos que ya se encuentran listos para brindar atención a la población que así lo requiera, en caso de una emergencia derivada de las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas.

Aunque destacaron que hasta el momento ninguna familia ha tenido la necesidad de buscar refugios temporales, estos ya están habilitados para ser ocupados ante cualquier emergencia.

Asimismo, señalaron el reporte de que durante la madrugada de este miércoles el río Lagartero registró un incremento en sus niveles, lo que generó preocupación entre las familias arriaguenses, que desde hace cuatro días están al pendiente de cualquier situación.

Por su parte, Protección Civil (PC) explicó que hasta el momento en las pesquerías de Arriaga solo se han registrado encharcamientos en la mayoría de los domicilios, sin embargo exhortaron a la población a no bajar la guardia, permanecer alertas y mantenerse informados sobre los pronósticos de las lluvias por los canales oficiales.