Instalan cámaras en escuela de Tonalá

Padres de familia y profesores de la escuela primaria Club de Leones, ubicada en la ciudad de Tonalá, denunciaron que el plantel fue objeto de un robo durante la madrugada del pasado viernes.

De acuerdo con los informantes, al arribar a la institución alrededor de las siete de la mañana, se percataron de que personas desconocidas sustrajeron una motobomba, focos, una televisión, una computadora y diversos utensilios de cocina. Indicaron que hasta el momento se desconoce la identidad de los responsables y que el monto de lo robado supera los 60 mil pesos.

La escuela se localiza sobre la avenida Guerrero, entre las calles Belisario Domínguez e Iturbide, en el barrio Las Flores. Señalaron que en esta misma zona otras instituciones educativas también han sido visitadas por los ladrones.

Ante esta situación, padres y docentes informaron que se procedió a la instalación de cámaras de seguridad con el objetivo de identificar a quienes cometen este tipo de delitos.