Instalan centro de acopio de artículos para mujeres

Con gran éxito se realizó la jornada para generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas, por lo que la Comisión de Equidad de Género, la Dirección de Empoderamiento a la Mujer y el Módulo de Atención Inmediata para Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Riesgo en coordinación con el Ayuntamiento de Tonalá instaló un centro de acopio e invitó a la sociedad en general a sumarse a esta importante iniciativa.

De está manera, las diversas instancias realizaron su donativo en este centro de acopio, estando dispuestos a apoyar en situaciones vulnerables a las mujeres, niñas, niños y adolescentes del municipio de Tonalá

También se hicieron entrega de reconocimientos a la Clínica de la Mujer, Policía Municipal y Asociación Civil por su valiosa empatía y apoyo en la atención de mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo.