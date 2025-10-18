Instalan centro de acopio en apoyo a damnificados

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez habilitó un centro de acopio en el Palacio Municipal para recaudar víveres y artículos de primera necesidad, destinados a las familias afectadas por las inundaciones en Veracruz. Personal de Protección Civil (PC) y voluntarios hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse a la causa humanitaria.

El centro de acopio recibe donativos desde el pasado martes y hasta el próximo domingo, en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Artículos

De acuerdo con Carmen Martínez Franco, integrante de PC Municipal en el área de Recursos Humanos, el objetivo de esta iniciativa es reunir artículos de primera necesidad que puedan aliviar la difícil situación que viven cientos de familias damnificadas.

“Estamos aquí desde el martes y estaremos hasta el domingo, recibiendo alimentos no perecederos, agua embotellada, productos de limpieza, artículos de aseo personal, pañales, papel higiénico, ropa, medicamentos y alcohol, todo lo que pueda servir para apoyar a quienes lo han perdido todo”, explicó.

Invitación

La funcionaria destacó la importancia de la empatía en momentos de emergencia y extendió un llamado a la ciudadanía tuxtleca a unirse con lo que puedan aportar.

“Pedimos que toquemos nuestro corazón como humanos. Lo que demos hoy, Dios nos lo va a multiplicar en bendiciones. Cada granito de arena cuenta para ayudar a quienes están pasando por una situación muy difícil”, expresó.