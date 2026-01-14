Instalan centro de acopio para árboles navideños

Con el arranque del año, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez dio inicio al programa de acopio de árboles navideños naturales, una estrategia ambiental que busca dar un destino sustentable a los pinos utilizados durante las fiestas decembrinas y evitar que terminen como desecho en la vía pública.

El director de Proyectos Ambientales y Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, Albert Didier Gómez Gutiérrez, informó que el programa comenzó el pasado 8 de enero y estará vigente hasta el 10 de febrero, operando de lunes a viernes en horario matutino en las instalaciones del Vivero Municipal, dentro del parque recreativo Caña Hueca.

Explicó que el centro de acopio se ubica en el área de producción de abono, donde todos los árboles naturales recolectados son canalizados para recibir un tratamiento de secado y posterior trituración, proceso mediante el cual se convierten en abono orgánico.

“Lo único que solicitamos a la ciudadanía es que los árboles sean entregados libres de adornos. Nosotros nos encargamos del resto del proceso”, precisó.

Desde el arranque del programa se han recibido cinco árboles; sin embargo, las autoridades confían en que, conforme se difunda la información, más ciudadanos participen llevando sus pinos al centro de acopio.

Por otro lado, destacó que la importancia de esta iniciativa radica en evitar que los árboles navideños sean desechados sin ningún valor ambiental.