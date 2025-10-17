Instalan centros de acopio para apoyar a damnificados

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas instaló centros de acopio con el propósito de reunir víveres y artículos de primera necesidad en apoyo a las familias afectadas por las lluvias en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Invitación en general

La invitación está abierta al público en general para donar alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, limpieza y agua embotellada, que serán canalizados a las zonas afectadas con apoyo de personal voluntario y autoridades de salud.

Los centros de acopio estarán disponibles de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 16:00 horas, en las siguientes sedes:

Grupo de Gestión colonia Moctezuma, zona Norte Poniente No. 1380, colonia Moctezuma, Tuxtla Gutiérrez; Centro de Seguridad Social “La Asegurada”, Central Sur 98 y 16 de Septiembre, colonia Centro, Tapachula; Unidad Deportiva Panchón Contreras, Calzadas de las Etnias s/n, colonia Centro, Tuxtla Gutiérrez y Oficina de Comunicación Social, Carretera Costera y Anillo Periférico, colonia Centro, Tapachula.

Solidaridad, un valor que distingue al IMSS

El titular del IMSS Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, subrayó que la solidaridad es un valor que distingue al Instituto y a la sociedad chiapaneca. “En momentos difíciles, el trabajo conjunto entre instituciones y ciudadanía fortalece el espíritu de ayuda y nos permite llevar esperanza a quienes más lo necesitan”, expresó.