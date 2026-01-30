Instalan Comando Operativo de Seguridad en Salud

En cumplimiento a las indicaciones de la Secretaría de Salud federal (SSA), Chiapas llevó a cabo la instalación del Comando Operativo de Seguridad en Salud, con la finalidad de implementar un plan general de medidas preventivas y acciones de atención a emergencias, como parte de la planificación en torno a la Copa Mundial de Fútbol 2026, a realizarse en los meses de junio y julio.

En el marco de la primera reunión ordinaria del Comité Estatal de Seguridad en Salud (CESS), tomaron protesta como integrantes del Comando Operativo: Secretaría de Salud (como rectora del sector), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Servicios Públicos de Salud IMSS-Bienestar, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Instituto Nacional de Migración (INM), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría de Protección Civil (PC), Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Secretaría de Turismo, Cruz Roja Mexicana, entre otras instancias.

En representación del secretario de Salud del estado, Omar Gómez Cruz, el secretario técnico del CESS, Alejandro Hernández Hernández, expuso que Chiapas está considerado como un destino turístico para la población que asistirá a las sedes mundialistas de este evento deportivo en el país, por lo que se debe garantizar la protección integral de la salud tomando en cuenta los lineamientos establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Al respecto, señaló que el plan general contempla las siguientes líneas de acción: monitoreo y alertamiento sobre amenazas, atención médica y prehospitalaria, saneamiento básico, protección contra riesgos sanitarios, vigilancia epidemiológica, salud mental, promoción de la salud, diagnóstico de laboratorio de salud pública, sangre segura, prevención de enfermedades transmitidas por vectores y de transmisión sexual, entre otras.

Puntualizó que el objetivo es brindar una respuesta rápida y eficiente ante posibles emergencias o desastres en salud, a través de la coordinación interinstitucional, con base en la capacidad instalada en los servicios sanitarios.