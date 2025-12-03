Instalan Comité de Ética de la Investigación

La Universidad Autónoma de Chiapas instaló el Comité Institucional de Ética de la Investigación, el cual constituye un paso estratégico con las responsabilidades legales, científicas y sociales que enfrenta una institución pública de educación superior comprometida con la generación de conocimiento y el desarrollo de la sociedad chiapaneca.

Al entregar los nombramientos a los nueve docentes e investigadores que forman parte de este Comité, el rector Oswaldo Chacón Rojas comentó que el crecimiento de la vocación científica en la universidad cada vez es más grande, por ello la ética tiene que ser un imperativo que guíe su trabajo.

Compromiso

Ante la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco, refirió que la conformación de este Comité era un compromiso ineludible, para marcar el rumbo y las directrices a seguir, ayudando así a la universidad a salvaguardar la dignidad, los derechos y los intereses de las personas y los seres vivos que forman parte de nuestro entorno y del planeta.

La directora General de Investigación y Posgrado, María Eugenia Culebro Mandujano señaló que con la integración de este Comité, la Unach reafirma su convicción de que el conocimiento solo adquiere pleno valor cuando se genera con respeto, justicia y la plena conciencia de su impacto en las personas, las comunidades, los entornos y en los sistemas de vida con los que coexisten.

Acompañada por el secretario Académico, Florentino Pérez Pérez, indicó que no se trata solamente de cumplir normas o estándares técnicos, sino de reconocer su responsabilidad como universidad en la construcción de un futuro más equitativo, sostenible y respetuoso de la diversidad en todas sus expresiones.

Al respecto, la presidenta del Comité Institucional de Ética de la Investigación, Karina del Carmen Trujillo Murillo, comentó que los representantes de las diferentes disciplinas que forman parte de la universidad, asumen este compromiso para garantizar que puedan tener un espacio de reflexión y analizar que los trabajos cumplan con los estándares de calidad.

El CEI asegura que la investigación realizada en la Unach se sustente en valores éticos firmes, proteja la dignidad humana, honre la integridad científica y contribuya al desarrollo social con justicia, equidad y respeto.