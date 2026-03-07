Instalan Comité de Morbi-Mortalidad Infantil

El director del Hospital de Especialidades Pediátricas, Rafael Guillén encabezó los trabajos de la instalación de un comité especial para atender casos de alta complejidad en Chiapas.

Explicó que estas acciones se realizan como parte del fortalecimiento de los procesos de análisis clínico y mejora continua, por ello se llevó a cabo la instalación del Comité de Morbi-Mortalidad Infantil en el Hospital de Especialidades Pediátricas del IMSS Bienestar.

Este comité tiene como objetivo revisar y analizar de manera sistemática los casos clínicos de mayor complejidad en la atención pediátrica, identificando factores de atención, diagnóstico y tratamiento que permitan generar acciones de mejora en los procesos médicos y hospitalarios.

Este ejercicio realizado de manera interna permite identificar casos de urgencia o complejidad de manera transversal contribuyendo a los servicios de Salud en Chiapas.

Vínculos de colaboración

Finalmente en otro tema, el director informó que recientemente recibieron la visita de autoridades académicas de la Universidad Pablo Guardado Chávez, buscando fortalecer los vínculos de colaboración académica con nuestra unidad y seguir construyendo alianzas que impulsan la formación de profesionales de la salud.

El intercambio de conocimientos y el desarrollo de proyectos que contribuyan a mejorar la atención médica para niñas, niños y adolescentes, puntualizó.