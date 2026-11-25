El presidente municipal Yamil Melgar Bravo presidió la instalación del Comité Municipal del Trastorno del Espectro Autista de Tapachula (Comutea), que reúne a instituciones públicas, al sector educativo, a organizaciones de la sociedad civil y al sector empresarial para coordinar acciones que mejoren la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias, con especial atención a niñas, niños y adolescentes.

Inclusión

Beba Pedrero de Melgar, presidenta honorífica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tapachula, señaló que una de las prioridades del comité será identificar y reducir las barreras que limitan la participación juventudes con autismo en los espacios públicos de la ciudad.

“La inclusión se construye con acuerdos, coordinación y constancia”, expresó Pedrero de Melgar al convocar a quienes integran el comité a definir prioridades y dar seguimiento a los compromisos para que se traduzcan en acciones concretas.

Yamil Melgar reconoció el trabajo de Beba Pedrero para dar un lugar prioritario a la inclusión en la agenda municipal. El alcalde señaló que la coordinación entre instituciones permitirá mejorar el acceso a la educación, la salud, la cultura, el deporte y los espacios de convivencia. También planteó fortalecer la red de apoyo para que las familias encuentren información, orientación y acompañamiento ante los retos del diagnóstico y la atención especializada.

Acciones

Entre las tareas del Comutea están elaborar el Plan Municipal de Atención al Autismo, impulsar campañas de sensibilización y promover la capacitación de docentes, personal de salud y familias. Durante la presentación se informó que la Clínica del Trastorno del Espectro Autista y Equinoterapia del DIF Tapachula registró 399 casos entre 2018 y 2026 y actualmente atiende a 210 personas.

El alcalde dio la bienvenida a la nueva delegada del DIF Estatal en la zona Soconusco y destacó la importancia de trabajar en coordinación con el Gobierno de Chiapas que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar.

En la ceremonia estuvieron presentes la síndica municipal Cleo Ortiz Huerta, los regidores Edi Alberto García Juarez, Bertha Moreno Espinosa, Lucitania Escobar, Rosa Cortés Rueda, Nancy López Ruiz, Emilio Orduña, además de secretarias y secretarios del Gabinete Municipal.