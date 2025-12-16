Instalan Comité Organizador de la FIL Unach 2026

Se instaló el Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro Unach 2026, el cual tiene la encomienda de dirigir, asesorar y tomar decisiones, acerca de este magno evento cultural, que tendrá como invitada de honor a la Unión de Editoriales Universitarias Españolas.

Al entregar los nombramientos y tomar la protesta a los nueve integrantes, el rector Oswaldo Chacón Rojas aseguró que con este comité se busca hacer crecer las actividades de la FIL, acercarla a los diferentes sectores, convirtiéndola en un evento pluricultural.

Funciones principales

Especificó que dentro de sus funciones principales se encuentra la de planificar, coordinar y evaluar la realización de este espacio universitario que se ha consolidado como un encuentro de lectores, editoriales, autoras, autores y comunidades.

Además de autorizar las obras y eventos que se presentarán, supervisar el cumplimiento de los lineamientos y de la normativa correspondiente, así como determinar la pertinencia de las publicaciones según su beneficio social y académico.

En este marco, el director General de este evento, José Luis Ruiz Abreu, destacó que la FIL es un encuentro vivo con la palabra, las ideas, la imaginación y el pensamiento crítico, donde el conocimiento académico se cruza con la creación artística.

Todo el equipo

Dicho comité tendrá como secretaria y vinculación con Unidades Académicas a la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco; como director General de esta Feria fungirá, José Luis Ruiz Abreu; el coordinador Operativo, será Víctor Manuel Egremí de los Santos y el coordinador de Programación y Contenido, Luis Adrián Maza Trujillo.

La coordinación de Operaciones Financieras estará bajo la responsabilidad de Felipe de Jesús Gamboa García; la coordinación de Comercialización y Patrocinios, Susana María Sosa Silva; la coordinación de Sedes y Participación Estudiantil, estará a cargo de Mónica Guillén Sánchez; la coordinación de Comunicación por Ana Elisa García Aguilera y la coordinación de Logística por Liliana Hasay García Leal.