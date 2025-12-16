﻿﻿
Instalan Comité Organizador de la FIL Unach 2026

Diciembre 16 del 2025
Se instaló el Comité Organizador de la Feria para su edición 2026. Cortesía
Se instaló el Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro Unach 2026, el cual tiene la encomienda de dirigir, asesorar y tomar decisiones, acerca de este magno evento cultural, que tendrá como invitada de honor a la Unión de Editoriales Universitarias Españolas.

Al entregar los nombramientos y tomar la protesta a los nueve integrantes, el rector Oswaldo Chacón Rojas aseguró que con este comité se busca hacer crecer las actividades de la FIL, acercarla a los diferentes sectores, convirtiéndola en un evento pluricultural.

Funciones principales

Especificó que dentro de sus funciones principales se encuentra la de planificar, coordinar y evaluar la realización de este espacio universitario que se ha consolidado como un encuentro de lectores, editoriales, autoras, autores y comunidades.

Además de autorizar las obras y eventos que se presentarán, supervisar el cumplimiento de los lineamientos y de la normativa correspondiente, así como determinar la pertinencia de las publicaciones según su beneficio social y académico.

En este marco, el director General de este evento, José Luis Ruiz Abreu, destacó que la FIL es un encuentro vivo con la palabra, las ideas, la imaginación y el pensamiento crítico, donde el conocimiento académico se cruza con la creación artística.

Todo el equipo

Dicho comité tendrá como secretaria y vinculación con Unidades Académicas a la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco; como director General de esta Feria fungirá, José Luis Ruiz Abreu; el coordinador Operativo, será Víctor Manuel Egremí de los Santos y el coordinador de Programación y Contenido, Luis Adrián Maza Trujillo.

La coordinación de Operaciones Financieras estará bajo la responsabilidad de Felipe de Jesús Gamboa García; la coordinación de Comercialización y Patrocinios, Susana María Sosa Silva; la coordinación de Sedes y Participación Estudiantil, estará a cargo de Mónica Guillén Sánchez; la coordinación de Comunicación por Ana Elisa García Aguilera y la coordinación de Logística por Liliana Hasay García Leal.

