Instalan Comité Promotor de Inversiones

Con la participación de empresarios de distintas regiones del estado, organismos empresariales, instituciones financieras, representantes de universidades y autoridades estatales y federales, quedó formalmente instalado el Comité Promotor de Inversiones del Estado de Chiapas, que tendrá como propósito identificar, promover y acompañar proyectos con posibilidades reales de inversión y establecer vínculos que contribuyan a su desarrollo.

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Comité, se formalizó el liderazgo de Olvia Laura Hernández Gutiérrez, coordinadora federal de Atracción de Inversiones en Chiapas y coordinadora del Comité, quien destacó que este mecanismo representa una nueva etapa para fortalecer la coordinación entre gobierno, empresas y academia en materia de promoción de inversiones.

En el encuentro participaron Luis Pedrero González, secretario de Economía y del Trabajo del Estado; Eugenio Govea Arcos, director general de Apoyo Técnico de la Secretaría de Economía Federal y coordinador nacional de los Comités Promotores de Inversiones y Julio César Sida Velasco, delegado de Nafin para Chiapas y Tabasco, además de representantes de cámaras empresariales, universidades y empresas de diferentes regiones de la entidad.

Hernández Gutiérrez señaló que el Comité no pretende únicamente atraer capital, sino generar las condiciones para que los proyectos puedan avanzar, mediante identificación, vinculación, acompañamiento y seguimiento.

“No vamos a esperar a que el desarrollo llegue. Vamos a crear las condiciones para que suceda y trabajaremos proyecto por proyecto para convertir nuestras oportunidades en inversión, empleo y bienestar”, afirmó.

Uno de los primeros objetivos será que las empresas chiapanecas conozcan y aprovechen los mecanismos disponibles para presentar proyectos susceptibles de incorporarse al Portafolio para la Prosperidad Compartida, identificando las necesidades particulares de cada iniciativa y vinculándolas con las instituciones y mecanismos correspondientes.