Instalan cuarto buzón de paz en Tuxtla

Como parte de la festividad de San Roque, la colectiva “Madres Buscadoras de Chiapas” instaló el cuarto buzón de paz en Tuxtla Gutiérrez, dentro del templo dedicado a ese santo, esta herramienta se suma a los ya colocados en el Sagrado Corazón, la iglesia Guadalupe y San Juan Diego.

Durante la instalación de este nuevo buzón, las familias colocaron fichas de búsqueda de sus parientes, algunas de las cuales ya ofrecen recompensa.

Yoselin Chavarría, hija de Víctor Chavarría, desaparecido el 8 de mayo de 2023 en la capital chiapaneca, detalló que recientemente la colectiva ha realizado recorridos en Tijuana y Baja California, donde se han tenido indicios de personas no localizadas de Chiapas.

Colaboración

También mantienen colaboración con colectivos en Quintana Roo, Ciudad de México y Oaxaca, a quienes hacen llegar los reportes de posibles avistamientos.

Las búsquedas en campo y en zonas de alto riesgo se realizan con acompañamiento de la Fiscalía, policías de investigación, Guardia Nacional, Ejército y la Comisión Estatal de Búsqueda, según explicó.

Los buzones de paz están puestos para que cualquier persona, incluidas aquellas que se encuentren privadas de su libertad, puedan depositar mensajes anónimos con datos, coordenadas o cualquier información que pueda orientar la localización de desaparecidos.

Pistas

Chavarría señaló que los buzones instalados en iglesias han sido aprovechados para obtener pistas que han derivado en resultados positivos.

Adelantó que el quinto buzón será inaugurado el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, en la Catedral de San Marcos, en el parque Central de Tuxtla Gutiérrez.

Para esa actividad se convocó a las familias a llevar un par de zapatos y una ficha de búsqueda para visibilizar la ausencia de sus seres queridos.