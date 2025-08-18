Instalan desfibrilador en el centro de SCLC

Personal de Protección Civil Municipal instaló este fin de semana un puesto de socorro en el centro de San Cristóbal de Las Casas, con la finalidad de brindar atención inmediata y oportuna a personas con afecciones cardíacas.
Inició actividades con un desfibrilador, equipo especializado que ayuda a restablecer el ritmo cardíaco en casos de emergencias como paro cardiorrespiratorio.
Este módulo busca brindar atención inmediata y oportuna a personas con afecciones cardíacas, fortaleciendo la respuesta ante emergencias en la zona.
Fortalecen capacidad de respuesta
Se dio a conocer que este dispositivo, fortalecerá la capacidad de respuesta ante emergencias cardíacas y forma parte de una estrategia para convertir al municipio en un espacio cardioprotegido.
El coordinador de Prevención y Resiliencia, José Valenti Manzo Monjarás, y el coordinador de Supervisión y Evaluación Regional, Octavio Toledo Clausse, destacaron que San Cristóbal es uno de los municipios mejor equipados del estado.
Subrayaron la importancia de que el personal cuente con equipo, capacitación y condiciones laborales dignas para garantizar una atención oportuna y de calidad en casos de desastre o emergencia.
El nuevo tótem incluye un gabinete de resguardo, botiquín de primeros auxilios y parches para adultos y niños, capaces de activarse en menos de siete segundos.
Autoridades invitaron a la ciudadanía y al personal de emergencia a capacitarse en su uso, fomentando la cultura de autoprotección y garantizando una mayor seguridad.