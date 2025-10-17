Instalan en SCLC centro de acopio

Con el objetivo de apoyar a las familias afectadas por las recientes inundaciones en Chiapas, Veracruz y otros estados del país, se instalaron dos módulos de acopio para recolectar artículos de primera necesidad.

Puntos de recepción

Los puntos de recepción se ubican frente al Museo de San Cristóbal (Musac) y en las instalaciones del DIF Municipal, donde la ciudadanía podrá donar productos que serán canalizados directamente a las comunidades más afectadas.

Entre los artículos solicitados se encuentran alimentos no perecederos, artículos de aseo personal, pañales, agua embotellada, ropa limpia, cobijas y otros productos básicos que contribuyan al bienestar de las familias damnificadas.

Llamado

Los organizadores de esta actividad hicieron un llamado a la población a sumarse a esta campaña solidaria, destacando que en momentos difíciles la unidad y la empatía de la sociedad hacen la diferencia.

La recepción de donativos permanecerá abierta en horarios establecidos. Los organizadores reiteraron su compromiso con el bienestar de las y los chiapanecos y veracruzanos afectados por esta emergencia.