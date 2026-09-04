Instalan grupo de trabajo para Modelo Educativo

El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, reconoció el compromiso de quienes participan en los trabajos para la implementación del Modelo Educativo Humanista Intercultural, al señalar que una transformación de esta magnitud requiere de método, compromiso y coordinación.

Durante la instalación del primer grupo de trabajo del comité encargado de impulsar la implementación del nuevo modelo educativo, realizada en el Centro de Convenciones Universitario “Dr. Manuel Velasco Suárez”, Chacón Rojas subrayó el compromiso de la institución con la calidad educativa de las actuales y las nuevas generaciones de profesionales.

De esta reunión formaron parte el secretario Académico, Florentino Pérez Pérez, autoridades de la Administración Central y representantes de unidades académicas de distintas regiones del estado, quienes compartieron sus experiencias y conocimientos.

En este sentido, se analizaron los principales componentes del modelo educativo, con el propósito de establecer directrices, estrategias y acciones articuladas que orienten su implementación en las unidades académicas y dependencias de la administración central.

Mecanismos

Asimismo, se discutieron las estrategias de trabajo que deberán seguir estudiantes y docentes, así como los mecanismos para articular el modelo y garantizar su flexibilidad entre los centros, institutos, escuelas y facultades y las dependencias de la universidad.

Con estos trabajos, la Unach avanza en la construcción de las condiciones necesarias para llevar el Modelo Educativo Humanista Intercultural a los distintos espacios universitarios, mediante una ruta de trabajo coordinada y con la participación de su comunidad.