Instalan Grupo Técnico del Agua

La Secretaría de Salud de Chiapas, la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Congreso del Estado llevaron a cabo la integración del Grupo Técnico del Agua del estado de Chiapas, con el compromiso de trabajar de manera conjunta y coordinada a fin de garantizar la calidad sanitaria del agua para uso y consumo humano y prevenir riesgos en la salud de la población.

Este esfuerzo interinstitucional busca incrementar el porcentaje de eficiencia de cloración de agua en los municipios, principalmente en comunidades rurales, con la finalidad de evitar enfermedades de origen hídrico; además de participar en la construcción de la nueva Ley Estatal del Agua para que responda a las necesidades de quienes más lo necesitan.

Condiciones para su consumo

Durante la instalación del grupo de trabajo, el secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, manifestó que si bien Chiapas es un estado con suficiente agua en su entorno natural, la responsabilidad del Gobierno es cuidarla, concientizar a la población sobre su buen uso y garantizar las condiciones óptimas para su consumo.

La directora de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua, Guadalupe Concepción Leal Chacón, destacó que durante 2025 y en lo que va del presente año se han invertido más de 10 millones de pesos en la adquisición de hipoclorito de calcio y plata coloidal, monitoreo de cloro residual y operativos de saneamiento básico, lo que ha permitido mejorar el porcentaje de eficiencia de cloración de agua en 284 localidades atendidas de al menos 60 municipios.

Vigilancia

La directora general de la CEAS, Karina Montesinos Cárdenas, dijo que el trabajo en equipo y en territorio es fundamental para monitorear el indicador de la calidad del agua, y en dicha tarea la instancia a su cargo se coordina con las jurisdicciones sanitarias, logrando reportar un incremento del 11 por ciento en la cloración del agua de 2024 a 2025.

La diputada presidenta de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, aplaudió la instalación del grupo técnico para poder lograr el abastecimiento de agua segura para todas y todos, y porque en vísperas de construirse una nueva Ley Estatal del Agua es necesario que esté alineada a la política pública para asegurar su acceso de manera eficiente a quienes más lo necesitan.

El subsecretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Microcuencas de la Semahn, Jorge Constantino Kanter, señaló que a través del Proyecto de Restauración y Saneamiento de Microcuencas de la Nueva ERA se pretende crear conciencia a nivel comunitario sobre la conservación del agua para garantizar su disponibilidad con fines de consumo.