Instalan la Cátedra Interinstitucional UACM-Unach

Se realizó la instalación de la Cátedra Interinstitucional UACM-Unach: “Enrique Dussel: Filosofía de la Liberación”, organizada por la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), en las instalaciones del auditorio de Los Constituyentes.

En este marco y luego de firmar un convenio que vincula a ambas instituciones en términos académicos, el rector Oswaldo Chacón Rojas comentó que es importante que las universidades generen espacios de difusión de la Filosofía y las Humanidades, sobre todo de aquellas que están comprometidas con nuestra realidad social.

Aseguró que albergar dicha cátedra y el establecimiento de este convenio, permitirá fortalecer un aspecto fundamental en el ajuste que se realizó al modelo educativo intercultural y humanista institucional, que es lograr rescatar, fortalecer y promover el pensamiento crítico, para generar no solamente profesionistas, sino seres humanos comprometidos con la realidad social.

Espacio de reflexión

Señaló que, como nos enseñó el pensador argentino Enrique Dussel, la filosofía de la liberación no solo es mirar al norte para imitarlo, sino que se atreve a pensar, a reflexionar desde el sur, desde el punto de vista de los más necesitados y su realidad.

Al hacer uso de la voz, el rector de la UACM, Juan Carlos Aguilar Franco, dijo que ambos actos representan el espíritu de colaboración, diálogo y compromiso social que da sentido a las universidades públicas de nuestro país, e invita a trabajar con la convicción que las llama a construir con conocimiento, siempre vinculado a las realidades y necesidades de las comunidades.

Por su parte, el secretario Académico Florentino Pérez Pérez declaró que para transformar la realidad es necesario primero pensarla, es decir, reflexionar acerca de ella en espacios como este, que resignifica el pensamiento del filósofo argentino y que permite a la Unach fortalecer su trabajo al respecto.

Atestiguaron también este evento, la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco y el coordinador de la Cátedra “Enrique Dussel”, Juan Manuel Contreras Colín.