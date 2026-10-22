Instalan la Cátedra Paula Carlino de alfabetización

Se llevó a cabo la instalación de la Cátedra Paula Carlino de Alfabetización Académica, que tendrá su sede en la Facultad de Humanidades, Campus VI. Su objetivo es fomentar el aprendizaje de la lectura y la escritura en el nivel medio superior, así como propiciar el intercambio de ideas sobre la adaptación de las estrategias de formación académica ante la irrupción de las nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial (IA).

Durante esta primera sesión en el marco de la FIL Unach 2026, el rector Oswaldo Chacón Rojas afirmó que es necesario formar a las nuevas generaciones para desarrollar habilidades que les permitan aprender de manera permanente, ante la rápida transformación del conocimiento, un factor que puede marcar una diferencia significativa en la búsqueda del éxito.

Panorama

Asimismo, destacó la importancia de recuperar el diálogo en el aula entre docentes y estudiantes, al considerar que esta interacción se ha perdido en los últimos años. Señaló que el intercambio permite al profesorado evaluar lo que el alumnado ha comprendido y aprendido a partir de la lectura.

Por su parte, Paula Carlino, especialista en la investigación de la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura, presentó su libro: “Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica.”

Durante su intervención compartió reflexiones derivadas de su experiencia docente y de estudio sobre la importancia de la lectura y la escritura como herramientas para generar aprendizajes significativos.

Alcances y limitaciones

Al abordar el uso de la IA, consideró que existe un panorama prometedor, aunque subrayó la importancia de comprender sus alcances y limitaciones.

Explicó que estas herramientas procesan y organizan información para generar documentos a partir de los algoritmos con los que fueron diseñadas, por lo que corresponde a las personas usuarias leer, revisar y evaluar críticamente los resultados para construir sus propias interpretaciones.

Ante los presentes en el Centro de Convenciones Universitario “Dr. Manuel Velasco Suárez”, Carlino señaló que la alfabetización académica consiste en utilizar el lenguaje para construir, analizar y comunicar conocimientos propios de una disciplina específica.

Estrategia

Por ello, planteó que las y los docentes pueden incorporar esta estrategia en sus asignaturas mediante actividades que articulen los conocimientos adquiridos en el aula con la investigación en plataformas tecnológicas y herramientas de inteligencia artificial, para posteriormente evaluar los aprendizajes alcanzados por el estudiantado.

Finalmente, el secretario Académico de la Unach, Florentino Pérez Pérez, señaló que esta cátedra se suma a las iniciativas académicas existentes en la Universidad, gracias al impulso de las y los docentes de la Facultad de Humanidades.