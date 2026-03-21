Instalan Mando Único en Chiapa de Corzo

Como parte de las acciones estratégicas para fortalecer la seguridad y garantizar la paz en el estado, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, junto al presidente municipal de Chiapa de Corzo, Límbano Domínguez Román; el subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo; el director de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Carlos Javier Pineda Antillón; el subsecretario de Inteligencia e Investigación, José Octavio García Macías y el director de la Guardia Estatal Preventiva, Luis Antonio Coutiño Ruiz, llevaron a cabo la instalación del Mando Único en el municipio de Chiapa de Corzo, a cargo del Comisario Alejandro Daniel Velasco Ortega.

Esta medida responde al compromiso de esta Nueva ERA de consolidar una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, permitiendo optimizar recursos, mejorar la capacidad de respuesta y fortalecer las tareas de prevención y combate a la delincuencia.

El secretario de Seguridad del Pueblo refrendó su compromiso de mantener una estrategia firme y permanente a favor de la tranquilidad de la ciudadanía, destacando que no se bajará la guardia en las acciones operativas y preventivas.

Asimismo, aseguró que con estas estrategias se propicia condiciones para el turismo, la inversión y el bienestar social, manteniendo una coordinación con todos los sectores tal como lo ha instruido el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, no se descansa un solo día por la seguridad en el estado, garantizando condiciones para vivir y vacacionar de manera segura en Chiapas.