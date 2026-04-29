Instalan Mesa de Atención a Casos de Feminicidio

La alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, acompañada de la subsecretaria de Igualdad e Inclusión de Género, Claudia Patricia Sancho Aguilar; la jefa de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Gobierno y Mediación, así como los fiscales de Derechos Humanos, Lorenzo López Méndez, y del Distrito Frailesca, Jackson Leónidas Gutiérrez Martínez, encabezaron la instalación de la Mesa de Atención a Casos de Feminicidio, como parte de las acciones coordinadas para fortalecer la atención a la violencia de género en el municipio.

DD. HH.

Durante el evento se presentó el Protocolo Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en condición de orfandad por feminicidio en el estado de Chiapas, cuyo objetivo es garantizar la atención integral, la restitución de sus derechos y el acompañamiento institucional a las y los menores que atraviesan esta situación, brindándoles apoyo en los ámbitos legal, social y psicológico.

En su mensaje, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento reafirmó su compromiso de impulsar los trabajos que en esta materia promueve el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y las autoridades de procuración de justicia, destacando la importancia de trabajar de forma coordinada para fortalecer la atención de estos casos, consolidar la colaboración entre instituciones y asegurar que cada situación sea atendida con perspectiva de género, profesionalismo y sin impunidad.