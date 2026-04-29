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Instalan Mesa de Atención a Casos de Feminicidio

Abril 29 del 2026
Alcaldesa Valeria Rosales instala mesa de atención. Cortesía
Alcaldesa Valeria Rosales instala mesa de atención. Cortesía

La alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, acompañada de la subsecretaria de Igualdad e Inclusión de Género, Claudia Patricia Sancho Aguilar; la jefa de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Gobierno y Mediación, así como los fiscales de Derechos Humanos, Lorenzo López Méndez, y del Distrito Frailesca, Jackson Leónidas Gutiérrez Martínez, encabezaron la instalación de la Mesa de Atención a Casos de Feminicidio, como parte de las acciones coordinadas para fortalecer la atención a la violencia de género en el municipio.

DD. HH.

Durante el evento se presentó el Protocolo Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en condición de orfandad por feminicidio en el estado de Chiapas, cuyo objetivo es garantizar la atención integral, la restitución de sus derechos y el acompañamiento institucional a las y los menores que atraviesan esta situación, brindándoles apoyo en los ámbitos legal, social y psicológico.

En su mensaje, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento reafirmó su compromiso de impulsar los trabajos que en esta materia promueve el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y las autoridades de procuración de justicia, destacando la importancia de trabajar de forma coordinada para fortalecer la atención de estos casos, consolidar la colaboración entre instituciones y asegurar que cada situación sea atendida con perspectiva de género, profesionalismo y sin impunidad.

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