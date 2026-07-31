Instalan Mesa Estatal de Derecho a la Identidad

Con la firma de un convenio entre la Secretaría de la Frontera Sur y el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal del Gobierno del Estado, se llevó a cabo la instalación de la Mesa Estatal de Derecho a la Identidad para Personas en Contexto de Movilidad.

El evento fue presidido por el titular de la Consejería Jurídica, Guillermo Nieto Arreola, y la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza.

Asistieron también la directora general del Registro Civil en Chiapas, María Dolores Estrada Gordillo, oficiales del Registro Civil de la región fronteriza y el diputado local por Tapachula, Freddy Escobar Sánchez.

Las autoridades explicaron que la movilidad humana genera situaciones que requieren respuestas coordinadas entre instituciones, sobre todo en el caso de personas que se encuentran en México sin registro, o personas en contexto de movilidad que no cuentan con documentos de identidad.

Señalaron que la prioridad son las niñas y niños mexicanos, hijos de padres extranjeros, que requieren atención especial, porque nacieron de madres o padres guatemaltecos o de otras nacionalidades y no cuentan con ningún registro de nacimiento.