Con la intención de proponer a un candidato independiente alejado de los partidos políticos, el movimiento “Unidad por San Cristóbal” ha instalado una mesa de recepción de aspirantes que se mantendrá hasta este viernes. Posteriormente, en una asamblea, se elegirá al perfil más idóneo con quien se iniciarán los procesos que exigen las dependencias electorales.

Impulsor del proyecto

En entrevista, Vicente López, parte del proyecto, explicó que la raíz del movimiento tiene que ver con la poca atención que los partidos políticos le han puestos a las necesidades reales de la ciudad, y reiteró que la democracia debe emanar del pueblo.

En ese sentido, mencionó que el primer ciudadano que atendió al llamado fue un joven de 19 años, quien, por cuestiones laborales, únicamente entregó su propuesta y se retiró.

López hizo un llamado a la ciudadanía a reflexionar que ejemplo se le quiere dar los jóvenes. “Porque no podemos desligarnos de la responsabilidad que tenemos con la futura generación que va a votar por primera vez”, mencionó.

Con frecuencia, indicó Vicente López, se le cuestiona al movimiento quién es líder, a lo que aclaran que “dirigen todos los ciudadanos”. Señaló que hay un grupo de ciudadanos que, “en silencio”, están realizando acciones por la ciudad que merecerían ser candidateados.

“No nos quedemos en criticar, mejor propongamos y accionemos para el bien de este hermoso municipio, que cada vez se opaca más”, concluyó.