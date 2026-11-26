Como parte de los trabajos que realiza el Gobierno del estado de Chiapas en temas de seguridad, personal del Ejército Mexicano, en coordinación con otras dependencias, instalaron un espacio en el parque Central del municipio de Cintalapa para la captación de armas y cartuchos.

La iniciativa en pro de la seguridad lleva como nombre “Sí al desarme, sí a la Paz”, el cual tiene la finalidad de promover la prevención de la violencia y salvaguardar la integridad de las familias recibiendo todo tipo de armas así como cartuchos para canjearlos por electrodomésticos.

Sin investigaciones

La entrega voluntaria de los dispositivos bélicos son completamente anónimos y sin efectos legales, esto con la finalidad de que la población se motive a participar y se logre hacer conciencia de que con estas acciones se reducen los actos delictivos en los municipios.

En ese sentido, las armas que son recibidas por el personal castrense es analizada para descartar que tengan valor histórico; es decir, que cuenten con participación en eventos importantes de la nación, para después ser seccionada con una herramienta de corte y puesta bajo resguardo para su posterior incineración.