Instalan módulo de Leche para el Bienestar

El programa Leche para el Bienestar instaló un módulo de atención en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, una estrategia que busca facilitar la incorporación de nuevos beneficiarios al esquema de abasto social, el cual ofrece leche subsidiada a precios accesibles.

René Gómez Anaya, coordinador de Abasto de Leche para el Bienestar en Chiapas, explicó que el objetivo es fortalecer la alimentación de las familias de bajos recursos.

“Tenemos el programa de abasto social, que es leche subsidiada, además de un módulo de venta de productos comerciales no subsidiados”, detalló.

Indicó que el apoyo está dirigido principalmente a familias en situación vulnerable, quienes pueden adquirir leche en polvo a un precio de 6.50 pesos, con un límite de hasta ocho sobres mensuales por beneficiario.

Requisitos

Para acceder al programa, las personas interesadas deben presentar identificación oficial, CURP de todos los integrantes del hogar y comprobante de domicilio reciente.

En casos especiales, como mujeres embarazadas, personas con discapacidad o enfermedades crónico- degenerativas, también se solicita constancia médica.

El programa está dirigido a niñas y niños de seis meses a 17 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, mujeres de 45 a 59 años, adultos mayores y personas con condiciones de salud específicas.

Tras la entrega de documentos, se realiza un estudio socioeconómico y, en caso de ser aprobado, el beneficiario podrá recoger el producto en la lechería más cercana a su domicilio.

Puntos de venta

En cuanto a la cobertura, destacó que el programa cuenta con alrededor de 585 puntos de venta en Chiapas, con presencia en 118 de los 124 municipios, incluyendo cabeceras municipales y tiendas del Bienestar.

Respecto a la aceptación ciudadana, aseguró que la respuesta ha sido positiva, debido a la calidad del producto y su valor nutricional.

“Es leche fortificada con hierro, zinc y vitamina B2, B12 y C lo que la convierte en un complemento ideal para combatir la anemia y la desnutrición, especialmente en la población infantil”, afirmó.