Instalan módulo de recepción de carga en el AIT

Facilitan a productores y empresarios del Soconusco poder comercializar sus productos regionales con transporte vía aérea, luego de la instalación de un módulo de recepción de carga en el Aeropuerto Internacional de Tapachula (AIT), con lo que se agiliza el envío y se apertura mercados nacionales e internacionales.

En entrevista José Luis Méndez, gerente de proyectos de la empresa Integradores de Carga Aérea (Icasa), dio a conocer que han puesto en marcha este proyecto que permitirá a los productores de la región enviar sus productos a mercados nacionales e internacionales en un menor tiempo y mayor seguridad.

Primera etapa

Expuso que el proyecto se encuentra en su primera etapa, en la que se ha iniciado a recibir cargas que van desde los 20 kilos y que podrían alcanzar hasta las dos toneladas por vuelo, indicó que se trabaja con la aerolínea Volaris, que se ha comprometido con el proyecto y con lo que se garantiza la entrega de los productos de manera rápida y segura a los clientes.

José Luis Méndez dijo que se busca apoyar a los productores y empresarios del Soconusco, y ayudarles a expandir sus negocios a nivel nacional e internacional, por lo que se ha instalado el módulo para iniciar con la comercialización vía aérea de los productos y se está trabajando para que haya un crecimiento potencial.

Señaló que tienen planes de crecimiento y expansión, y en una segunda etapa, pretenden implementar un módulo más grande para recibir hasta tres camiones al mismo tiempo y procesar la carga.

Detalló que en esta primera etapa se enfocarán inicialmente en productos como mango, rambután, mangostán, chocolate, café y flores, pero está abierta a trabajar con productores de cualquier otro cultivo.

“Es una apuesta al desarrollo de la región y a la exportación de productos de alta calidad, estamos aquí para ayudar a los productores a cumplir con los requisitos y trámites necesarios para exportar, y a asesorarlos en todo el proceso”, indicó.

Mencionó que la instalación de este módulo de recepción de carga aérea es un paso importante para el desarrollo económico de la región, y se espera que beneficie a cientos de productores y empresarios del Soconusco.