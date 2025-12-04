Instalan módulo para licencias en la Feria

La Secretaría de Finanzas informa que durante la Feria Chiapas 2025 se instalará un módulo temporal de licencias de conducir, el cual estará funcionando del 28 de noviembre al 14 de diciembre, en horario de 18:00 a 22:00 horas de lunes a domingo.

En este módulo las y los ciudadanos podrán realizar trámites de licencia nueva y canje. Para agilizar la atención se invita a la ciudadanía a acudir con la documentación básica en original y copia: identificación oficial, comprobante de domicilio, y en caso de licencia nueva llevar acta de nacimiento, CURP y tipo de sangre.

Quienes requieran canje solo deberán presentar su licencia vencida o identificación oficial, además de comprobante de domicilio, si hubo cambio.

La Secretaría de Finanzas invita a la población a aprovechar este servicio durante la feria y acudir con los requisitos completos para una atención más rápida.

Para más información, pueden consultar la página oficial de requisitos https://www.ingresos.haciendachiapas.gob.mx/servicios/licencia-req.asp o llamar al 800 890 59 20.