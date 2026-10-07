Instalan nuevo resonador magnético en el pediátrico

En Chiapas se realizan trabajos de adecuación para instalar un nuevo equipo de resonancia magnética de alta tecnología que fortalecerá la capacidad diagnóstica y permitirá brindar estudios gratuitos a niñas, niños y adolescentes de la región sur-sureste del país.

El secretario de Salud en el estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, supervisó los avances de la obra que se realiza en el Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) en Tuxtla Gutiérrez y destacó que este proyecto es resultado de la suma de esfuerzos entre el Gobierno del Estado, el HEP y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP).

Reemplazo

Explicó que el resonador anterior alcanzó el final de su vida útil y se encuentra en proceso de retiro para dar paso al nuevo equipo, que contribuirá a fortalecer la atención médica especializada.

“Tenemos una gran colaboración con todas las instituciones de Salud, para que mediante un esquema de coparticipación que nos ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez, tengamos las mejores ofertas para la ciudadanía”, dijo.

HEP

Por su parte, el director del hospital pediátrico, Rafael Guillén, agradeció el compromiso del Gobierno del Estado, la APBP y las autoridades del IMSS Bienestar con la salud de niñas, niños y adolescentes.

Destacó que los beneficios de este equipo se extenderán más allá de la capital chiapaneca, al atender a pacientes de otros municipios y entidades de la región.

Asimismo, señaló que el nuevo resonador será un componente fundamental para la atención de alta especialidad y una herramienta para fortalecer los servicios que ofrece el hospital.

La resonancia magnética es un estudio de diagnóstico que utiliza un campo magnético y ondas de radiofrecuencia para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo, sin emplear rayos X ni radiación ionizante.

¿Qué es un resonador?

La resonancia magnética es un estudio de diagnóstico que utiliza un campo magnético y ondas de radiofrecuencia para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo, sin emplear rayos X ni radiación.

El nuevo equipo médico será un componente fundamental para la atención de alta especialidad y una herramienta para fortalecer los servicios que ofrece el hospital.