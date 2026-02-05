Instalan Órgano Instructor en Mecanismos Alternativos

En el marco de las acciones sustantivas para la actualización de la justicia alternativa en la entidad, el Poder Judicial del Estado de Chiapas instaló el Órgano Instructor en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, instancia prevista en la normativa vigente para garantizar la calidad, legalidad y profesionalización de los servicios de mediación, conciliación y demás mecanismos alternativos en el estado.

El acto de instalación y toma de protesta de sus integrantes fue encabezado por el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, quien señaló la relevancia de este ejercicio que se realiza de conformidad con el nuevo marco jurídico, mediante el cual Chiapas armonizó su regulación con la Ley General en la materia, reconociendo la justicia alternativa como una vía pacífica para prevenir y resolver controversias, complementaria a la jurisdiccional.

Funciones

Por su parte, la encargada del Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), en su calidad de secretaria técnica del Órgano, Laura Guadalupe Domínguez Rodríguez, explicó que esta instancia cuenta con atribuciones específicas relacionadas con el control, seguimiento y supervisión de los procesos de certificación, recertificación y evaluación de personas facilitadoras públicas y privadas, garantizando estándares profesionales en la prestación de estos servicios.

Asimismo, como parte de los trabajos del Órgano Instructor, se programarán nuevas jornadas de certificación y recertificación, conforme a los lineamientos de capacitación vigentes, a través de un curso de homologación, fortaleciendo así el acceso a mecanismos alternativos confiables y eficaces.

Este Órgano Instructor quedó presidido por el titular del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; e integrado por el consejero de la Judicatura, José Francisco Trujillo Ochoa; la magistrada del Pleno de Distrito, Claudia Lucía Domínguez Acuña; la magistrada presidenta de la Sala Civil Tapachula, Leticia Pérez López y el director del Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial, José Luis Baltazar Argüello.