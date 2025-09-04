Instalan pararrayos en techos de viviendas

Ante las fuertes descargas eléctricas que se han presentado cada vez que se generan precipitaciones intensas, un grupo de familias de la ciudad de Tonalá decidió instalar pararrayos en la parte superior de sus viviendas como una medida de protección para que los relámpagos no caigan de manera directa y puedan dañar sus aparatos electrónicos.

Así lo manifestaron los señores Amador Medina Rodríguez, Salvador Morales Cortes, Víctor Ulloa García y Francisco Ortiz Estrada, quienes expresaron que con las descargas eléctricas nadie debe de jugar y sin embargo todos están expuestos a ellas, sobre todo si el rayo cae de manera directa en las casas, siendo que ya hay antecedentes en otros municipios de personas fallecidas por esta causa.

Por todo ello, los informantes hicieron un llamado a las personas a no exponerse durante tormentas eléctricas ya que no existe certeza alguna de dónde pueda llegar a caer un rayo, por lo cual estar en la calle puede exponerlos a sufrir algún percance. "Para no correr riesgos, mejor quédense en casa", reiteraron.