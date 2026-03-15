Instalan topes en dirección al Cobach plantel 227

Con el propósito de dar mayor protección a los estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) plantel 227, autoridades de tránsito instalaron topes en la calle de esta institución.

Así lo informaron autoridades educativas del plantel, quienes señalaron que la escuela cuenta con 150 estudiantes, los cuales, tanto a la hora de entrada y como de salida corrían serios riesgos por la velocidad con que por ahí circulan motociclistas y automovilistas.

Medidas necesarias

Un grupo de padres de familia, en voz de Santiago Magaña Hernández, señalaron que la instalación de estos topes y boyas es de gran importancia porque dan seguridad a sus hijos y hasta a los propios maestros que laboran en este plantel educativo.

Agradecimiento

El Cobach 227 se ubica en la colonia Hermanos Serdán, a unas cuadras del Conalep 170, en donde también los vecinos dieron las gracias a las autoridades de Educación porque durante mucho tiempo esta escuela se mantuvo sin topes y ahora que ya los tiene los estudiantes podrán salir y entrar con mayor seguridad y tranquilidad.