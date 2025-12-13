Instalan Unidad de Rescate ante accidentes viales

La Estación de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas, informó a la ciudadanía que, debido al alto índice de accidentes registrados en la carretera de cuota San Cristóbal de Las Casas-Chiapa de Corzo, instalaron una Unidad de Rescate Carretero en el kilómetro 46 de esta importante vía.

Lo anterior por instrucciones del comandante Marco S. Guerrero del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas.

En el comunicado dan a conocer que está acción tiene como objetivo reducir tiempos de respuesta, brindar atención oportuna a cualquier emergencia y reforzar la seguridad de quienes transitan por la zona.

Acciones

Asimismo indicó, que esta unidad operativa se encuentra instalada de manera estratégica para salvaguardar la integridad de los peregrinos que se desplazan con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, brindando vigilancia, acompañamiento y apoyo ante cualquier eventualidad.

De esta manera la Estación de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas, reitera su compromiso con la protección de la vida y la seguridad de todos los usuarios de la autopista.

Cabe señalar que durante los últimos días se han registrado cuatro accidentes de manera consecutiva con saldo de personas fallecidas