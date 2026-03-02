Instalan vigilancia ejidatarios de Río Florido

Un grupo de ejidatarios instaló vigilancia permanente en la zona del ejido Río Florido en el municipio de Ocosingo, para evitar cateos por parte de las autoridades.

Los ejidatarios reportaron que por seguridad han acordado instalar rondines y vigilancia en los alrededores la localidad, con la finalidad de evitar el acercamiento de las fuerzas de seguridad.

“Nos mantenemos en alerta en el ejido Río Florido, la vigilancia y el hostigamiento policiaco en contra de los compañeros de la población, luego de la incursión perpetrada por las fuerzas de seguridad, ocurrido el pasado 20 de febrero de 2026, por eso nos hemos organizado para estar alertas las 24 horas del día, hay vigilancia permanente”, dijeron.

Recorrido

El aviso no afectó a la población y a los automovilistas, quienes este domingo estuvieron recorriendo la zona sin incidentes, sobre todo en la carretera federal que comunica las regiones Selva, Norte y Altos de Chiapas.

Los automovilistas piden a las autoridades “que ya no haya más bloqueos carreteros, ni volanteos, ya que esta situación afecta gravemente la economía de la población”.

La determinación de los ejidatarios sobre cuidar su territorio se da luego del desalojo de las fuerzas de seguridad en sus tres órdenes de gobierno en contra de un grupo de 50 personas integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), que mantenían un bloqueo-volanteo en la zona el pasado 20 de febrero.