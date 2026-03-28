Instalarán 216 módulos para la atención ciudadana

Como parte de una política pública de prevención en esta temporada vacacional, el titular de la Secretaría de Protección Civil (PC) en Chiapas, Mauricio Cordero, confirmó que instalarán 216 módulos de atención para apoyar a la ciudadanía que lo requiera.

La idea es que el personal se encuentre cercano a la gente, desde los rescatistas, buzos, paramédicos y hasta brigadistas forestales, a fin de reducir riesgos.

Con esto, se detalló, Protección Civil (PC) contará con elementos desplegados en alrededor de 80 destinos turísticos que son visitados en esta temporada.

El secretario hizo un llamado a diversas instituciones, desde la Marina hasta la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de que colaboren para evitar que las personas cometan imprudencias en los sitios de esparcimientos.

Esto salió a relucir después de un caso de una persona que estaba en un sitio turístico pero en una zona de peligro y fue alertada del tema; el sujeto estaba consumiendo bebidas alcohólicas y no quería atender el llamado de autoridades para moverse de ese espacio.

Este tipo de situación, informó el secretario de Protección Civil, complica la atención que brinda el personal y se corre el riesgo de algún accidente.

Citó otro ejemplo en Puerto Madero (Tapachula), a un señor se le recomendó no meterse al agua debido a que estaba la marea alta, no atendió la recomendación y entró al mar.

Sin embargo, por más esfuerzo que realizaron los brigadistas ya no se pudo rescatar. “Sí vamos a hacer nuestro trabajo, pero dependemos mucho de la gente”, agregó.

Cordero recomendó a las personas que estarán visitando los diversos espacios turísticos a que sean prudentes y si van a consumir bebidas alcohólicas a que lo hagan con medida para que no haya accidentes que lamentar.