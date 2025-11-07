Instalarán consulado móvil de El Salvador

El consulado de El Salvador con sede en Tapachula anunció la instalación de un consulado móvil para el sábado 15 de noviembre en San Cristóbal de Las Casas, con el fin de acercar diversos servicios a salvadoreños radicados en los Altos de Chiapas y otras regiones del estado.

En un aviso a la comunidad salvadoreña, el consulado informó que podrán acudir todas las personas interesadas en tramitar su pasaporte por primera vez, renovación, reposición o trámites de menores de edad.

También podrán acudir quienes tengan interés en registrar a sus hijos mexicanos como salvadoreños para que “puedan gozar de doble nacionalidad”.

Contacto

Pidió a los interesados comunicarse con Juan Pablo Pineda al número de teléfono 962-184-4097, de Whatsapp “para una previa orientación y revisión de requisitos”.

Informó que el consulado móvil será instalado en la presidencia municipal de San Cristóbal de Las Casas, ubicada junto a la Unidad Administrativa, de las nueve de la mañana a las cinco de la tarde del sábado 15 de noviembre. La atención se hará por orden de llegada.