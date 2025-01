Instalarán en Comalapa un Concejo Municipal

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, confirmó que en Frontera Comalapa se instalará un Concejo Municipal, esto después de que recibieron las renuncias de quienes formaban parte del Ayuntamiento.

En conferencia de prensa, después de la sesión extraordinaria de este viernes, mencionó que están buscando que sea una figura que esté integrada por la ciudadanía y que represente al municipio.

La zona, detalló, ha sido lacerada por el crimen y falta movimiento económico. Una vez que se haga el nombramiento de las nuevas autoridades, refirió, la legislación actual se dará a la tarea de reforzar y vigilar que este lugar transcurra en paz y con prosperidad.

Panorama

El alcalde que ganó las elecciones se encuentra en calidad de desaparecido; después el Poder Legislativo nombró a una persona para que asumiera las funciones en la presidencia. Hace unos días, con trabajo de investigación, las autoridades de Chiapas detuvieron a José “N”, quien se desempeñaba como alcalde; fue acusado de corrupción.

Posterior a eso, integrantes del Ayuntamiento expresaron su razón de que no quieren estar en esos cargos y no puede existir ausencia de poder, por lo que el Congreso procederá a nombrar al Concejo Municipal.

El diputado local mencionó que se hizo un equipo de trabajo para platicar con esas personas y se aceptó la separación del cargo; en el municipio se comenzó a buscar (maestros y empresarios) a quienes deseen sumarse para atender el Ayuntamiento.

Avendaño Bermúdez comentó que están en la etapa de hacer los nombramientos. Parte de los conceptos que se están buscando es la reputación y honorabilidad de los perfiles. Se prevé que sea un varón quien encabece el Concejo Municipal.

El diputado local aseguró que los nombramientos que se hagan no serán por “amigazos” ni “compadrazgo”, “esto no es de cuotas ni de cuates. De una vez lo aclaro: no tengo ningún interés en lo particular, más que a Comalapa le vaya bien”.