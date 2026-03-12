Instalarán módulo en Feria de la Primavera y la Paz

A nivel nacional, Chiapas se sigue manteniendo entre los estados con más casos de sarampión, por lo que en la sesión de cabildo, la tercera regidora, Laura Montoya, invitó a la población para que acuda a vacunarse, especialmente al grupo blanco, que refiere a los niños y niñas de 6 meses.

En su participación, la regidora indicó que se tuvo una reunión con IMSS Bienestar para conocer cómo avanza la vacunación contra el sarampión. Dijo que, pese a que San Cristóbal está dejando de ser un foco rojo, aún no es un municipio libre de sarampión.

Por lo mismo llamó a que se aplique la vacuna a infantes de seis meses de edad, ya que en años anteriores se aplicaba a partir del año de vida. Recordó también que niños de 6 años deben tener los esquemas completos de vacunación y que se busca que personas de entre 12 y 49 años tengan un refuerzo, aún cuando ya haya una dosis aplicada.

Temporada vacacional

Señaló que ante las próximas vacaciones y festividades que conllevarán reuniones familiares, se ha decidido implementar un módulo de vacunación permanente en la entrada de la Feria de la primavera y la paz 2026. Enfatizó que la vacuna contra el sarampión “es muy noble y es difícil que cause alguna reacción”.

Estas acciones se suman a las realizadas por la Jurisdicción Sanitaria II Altos, en las que han vacunado distintas comunidades de la zona como Nicté en Chamula o Tzajalché en Oxchuc.

Campaña

Esto aunado a la campaña “10 semanas contra el sarampión” en la que visitarán distintas escuelas para aplicar vacunas tanto a estudiantes como personal educativo, pero también a padres de familia, esto en conjunto con la Delegación regional de educación zona Altos.