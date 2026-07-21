Instalarán sensores sísmicos para alertar vía celular

Después del fuerte temblor ocurrido en Chiapas y que alcanzó una magnitud de 7.4, la Secretaría de Protección Civil (PC), a cargo de Mauricio Cordero, anunció un proyecto de instalación de sensores sísmicos que permitirán alertar a la población vía celular.

La dependencia estatal confirmó que se van a destinar un total de 24 millones de pesos y el enfoque estará en la región Costa.

“Esta infraestructura tecnológica permitirá, en el corto plazo, emitir alertas preventivas directamente a los dispositivos móviles de la población”, detalló Protección Civil (PC).

La instancia estatal recordó que en años anteriores en Chiapas, a pesar de que es un estado con mucha actividad sísmica, no se invirtieron recursos para tener una tecnología más avanzada en este tema.

Actualmente, la entidad, detalló Protección Civil, cuenta con un sistema Multialerta, es decir, son torres que están equipadas con altavoces y sensores.

Estos se activan en el momento en que detectan un sismo, y emiten una alarma sonora local en dichas estructuras que permiten a la población saber qué está ocurriendo y da oportunidad de actuar para evitar mayores riesgos.

“Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y brindar avisos con mayor anticipación, desde el año pasado la Secretaría de Protección Civil comenzó los trabajos en coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) para lograr la incorporación formal de la entidad al proyecto del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex)”, relató la dependencia estatal.

Prevención

La ciudadanía debe recordar que en Chiapas se llegan a registrar hasta tres mil 500 sismos cada año; por eso, cuando ocurre un movimiento, es importante mantener la calma, tener un plan familiar de protección civil o no difundir información sustentada.

De acuerdo con información oficial, la Secretaría detalló el pasado 17 de julio (con base en la información del Servicio Sismológico Nacional) que más de 21 mil 600 sismos se habían registrado en México.

Y los datos se complementan al indicar que Chiapas se ubicó en el tercer lugar nacional por la actividad sísmica registrada, al alcanzar (hasta ese día) tres mil 470 temblores.