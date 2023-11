Instan a operativo contra ambulantaje de migrantes

Los inconformes han expresado que este fenómeno comercial los ha rebasado, por ello exigen dichos operativos. Ramón García / CP

Comerciantes establecidos e integrantes de la iniciativa privada de Tapachula pidieron a las autoridades efectuar operativos permanentes en el primer cuadro de la ciudad, ante el caos generado por la aglomeración de migrantes dedicados a la venta ambulante y el cobro de remesas en tiendas departamentales.

Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, consejero de la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Costa de Chiapas, dio a conocer que los comercios locales han resentido bajas ventas derivado de la aglomeración de migrantes, quienes todos los días se apoderan de las calles del centro.

Mencionó que los migrantes todos los días se concentran a las afueras de tiendas departamentales y de autoservicio que ofrecen el cobro de remesas, lo cual genera desorden, basura e inseguridad, ya que en los últimos días se han registrado robos a comercios y asaltos a transeúntes.

Vialidades obstruidas

Señaló que estas tiendas cuentan con espacios en sus instalaciones, sin embargo usan los espacios públicos y generan caos, cuya situación repercute en los negocios locales, ya que muchos ven obstruidas sus entradas.

Reconoció que desde el pasado lunes, el Ayuntamiento de Tapachula puso en marcha un operativo sobre el sendero peatonal y calles aledañas al Palacio Municipal, cuyas acciones han ayudado a mantener el orden; sin embargo, urgió a que estas accionas sean de manera permanente y no solo por unos días, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones.

“Esto que pedimos no es más que una sana convivencia en el primer cuadro de la ciudad, no se trata de discriminación, sino es un llamado al orden, ya que los derechos de los migrantes no están por encima de otros, por ello pedimos un operativo permanente en el centro”, sostuvo.

Gálvez Sánchez indicó que se aproxima la apertura del renovado Parque Central y también la estrategia comercial de El Buen Fin, por lo que es necesario generar las condiciones para que el Centro Histórico sea atractivo para los compradores locales y extranjeros.

Puntualizó que con el caos y desorden que generan los migrantes, muchos compradores optan por irse a las plazas comerciales, ya que en las calles del centro no se puede ni caminar en las banquetas. De ahí la importancia de mantener los operativos.