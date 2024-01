Instan a redoblar esfuerzos para localizar a desaparecidos

Este domingo, el colectivo Madres en Resistencia realizó una marcha en la capital chiapaneca para exigir a las autoridades redoblar esfuerzos en la localización con vida de personas desaparecidas.

Esta movilización formaría parte de una marcha nacional por la paz, sin embargo, se canceló por falta de participación en Tuxtla, para que finalmente las mujeres marcharan del puente de colores hacia el centro de la ciudad.

Durante la caminata acusaron la dilación con la que ha actuado la autoridad para la investigación y esclarecimiento de los casos de desaparición, así como de los feminicidios. Existen casos que llevan dos años sin mostrar un avance sustancial, donde los familiares han encontrado más obstáculos que apoyo oficial.

Citaron el caso de la menor Jade Yuing, quien fuera localizada sin vida al interior del Indeporte por un presunto caso de suicido, sin embargo, los familiares señalan que la causa del deceso fue otra, es por ello que han exigido justicia sin cesar.

Justicia

Los participantes de la manifestación indicaron que el Estado no debe ser omiso ante tantos hechos violentos e inseguridad. “Desapariciones, homicidios y feminicidios deben ser atendidos por las autoridades, pues muchas familias están padeciendo la muerte y desaparición de sus seres queridos, y en varios casos no se tiene ninguna noticia, no se sabe nada”, expresaron.

“Los buscamos porque los amamos” y “Justicia a los feminicidios en Chiapas” fueron algunas de las consignas que lanzó el grupo. Familiares de la joven Cassandra Isabel Arias Torres, desaparecida hace más de un año en el municipio de Berriozábal, expresaron que no se tiene ninguna noticia y no se sabe nada de su paradero, “nuestra exigencia es que la localicen con vida”.

El grupo indicó que continuarán alzando la voz hasta obtener resultados, “no nos detendremos en la búsqueda, seguiremos hasta que se haga justicia”.