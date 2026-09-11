Instituciones suman esfuerzos por el bienestar

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, acudió a la ceremonia conmemorativa por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio “Cambiar la Narrativa”, realizada en el Centro de Convenciones “Dr. Manuel Velasco Suárez” de la Unach, encabezada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y el secretario de Salud de la entidad, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.

Acompañamiento

Al concluir este evento, Moreno Guillén señaló la importancia de acompañar, desde la impartición de justicia, las acciones de prevención y bienestar, fortaleciendo una visión institucional centrada en la dignidad humana, donde el quehacer judicial se desarrolle basado en la protección de los derechos y la atención sensible de las personas.

El Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas reconoce que la construcción de una cultura de paz requiere del trabajo coordinado entre instituciones y de entornos que favorezcan el respeto, la inclusión y el bienestar social.