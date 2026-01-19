Instituto Registral trabaja en la digitalización

El Instituto Registral del Estado de Chiapas, antes dirección del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, trabaja en la digitalización de los procesos para que los trámites que se realizan en estas oficinas sean más rápidos, promoviendo la legalidad, certeza jurídica y con ello innovación tecnológica, señaló en entrevista la directora Adriana Ramos Díaz.

Entrevistada en el marco de una visita a municipios de la frontera con Guatemala, señaló que se entregaron escrituras públicas con la finalidad de brindar certeza jurídica sobre su patrimonio a muchos ciudadanos, los cuales tuvieron que esperar un largo tiempo para tener este documento, pues se trata de una añeja demanda que gracias al trabajo de la actual administración del Gobierno del Estado por fin se da por cumplida.

Beneficios

Expuso que en esta administración se encontraron machismos rezagos en cada una de las delegaciones que dependen del registro público a lo largo de la entidad, por lo que se ha trabajado en ello y en la actualidad se han bajado los números que se tenían pendientes, por ello reiteró que se continuará trabajando, sobre todo en la digitalización de los procesos con la finalidad de agilizar los tiempos de respuesta.

Los trámites que se realizan son los mismos, no ha cambiado la responsabilidad, pero hoy se mantiene supervisión y se trabaja para agilizar esos procesos y rezagos que existe dentro de las 19 delegaciones en el estado de Chiapas, se trabaja ya sea directamente con el usuario que acude de manera física a las ventanillas de cada delegación a hacer la gestión o en su caso, a través de una página web que tiene el instituto que es el portal notarial.

El portal notarial implica que no necesariamente se tenga que acudir a alguna de las delegaciones del instituto, porque luego de los registros el sistema acepta el trámite, esto es parte de las acciones que se realizan y es necesario señalar que con la confianza que se les otorga se sigue avanzando para dar esa certeza jurídica al patrimonio de Chiapas.