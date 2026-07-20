Integran a dos nuevos sacerdotes

La parroquia de San Francisco de Asís en Tonalá, dio la bienvenida a dos nuevos sacerdotes que se incorporarán al servicio pastoral de esta comunidad católica, se trata de Benigno Durán Toledo y Leonardo Eusebio Colomo Flores.

El párroco Martín Medina Balán informó que los nuevos presbíteros fueron designados por el obispo de la Diócesis de Tapachula, con el propósito de fortalecer la atención espiritual a los fieles y garantizar la celebración de las misas, así como la atención a las personas que acuden a la parroquia por distintos motivos.

Medina Balán destacó que la parroquia de San Francisco de Asís es una de las más importantes del estado de Chiapas y que la llegada de los nuevos sacerdotes resulta oportuna, especialmente ante la proximidad de la tradicional feria patronal, cuando aumenta la participación de los fieles en las actividades religiosas.

Funciones

Los nuevos sacerdotes ya iniciaron sus funciones y colaborarán en las celebraciones litúrgicas y en las labores pastorales de la parroquia, la cual recibe a cientos de familias de comunidades cercanas.

Por su parte, los sacerdotes expresaron su alegría por haber sido asignados a Tonalá, al destacar que se trata de un municipio con una profunda tradición católica.

Labor pastoral

Asimismo, manifestaron su compromiso de trabajar con dedicación para fortalecer la vida espiritual de la comunidad y continuar la labor pastoral que encabeza el sacerdote Martín Medina Balán.