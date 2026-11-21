La creatividad, la innovación y el diálogo entre disciplinas dieron forma a la exposición cultural “Innovación + Desarrollo”, en la que estudiantes de Gastronomía de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), presentaron los proyectos finales de la asignatura Diseño y Desarrollo de Nuevos Productos, en el vestíbulo del Museo Regional de Chiapas.

Apertura

Durante la inauguración, la rectora de la Unicach, Fanny López Jiménez, destacó la importancia de generar espacios de colaboración entre las distintas facultades de la universidad y fortalecer los vínculos con instituciones culturales como el Museo Regional de Chiapas, dirigido por Andrés Brizuela Casimir, a quien agradeció las facilidades y el respaldo para concretar esta iniciativa.

López Jiménez señaló que esta exposición reúne “gastronomía, arte y música en una experiencia que muestra cómo el conocimiento puede dialogar con la creatividad y con las expresiones culturales de nuestra comunidad”.

Trabajo conjunto

Cabe señalar que, por primera vez, esta actividad académica amplió su alcance al integrar la participación de los programas educativos de Música y Artes Visuales, convirtiéndose en un espacio de encuentro entre la gastronomía, las expresiones artísticas y la cultura.

Como resultado de su formación académica, estudiantes de quinto semestre de la Licenciatura en Gastronomía presentaron 14 propuestas de nuevos productos inspirados en la milpa y en la riqueza de los ingredientes tradicionales. Entre las creaciones destacan helado de dulce de calabaza, brownie de frijoles, pesto de chipilín, mermelada de tomatillo y chipotle, así como tostadas de maíz azul con chile de Simojovel y de árbol, entre otras propuestas que combinan identidad gastronómica, experimentación e innovación.

Muestra artistaca

La muestra se enriqueció con la exposición de obras de estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales y la participación del Cuerpo Académico de la autónoma Unicach denominado “Música: improvisación, tradición y contemporaneidad”, integrado por docentes de la Facultad de Música, cuyas interpretaciones aportaron una dimensión artística y sonora a la experiencia.

Como parte de esta exposición que tiene como hilo conductor el maíz, en la sala de arqueología de dicho recinto se exponen algunos objetos que dan cuenta de la historia de la siembra de este grano, como un vestigio de una antigua coa que data del año mil 800 a.C. y también muestras de los primeros maíces cultivados durante diversas etapas de la evolución humana.