Integran grupo para atender temas prioritarios

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas y la Sección XIV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) integraron el Grupo de Trabajo para la Atención de Temas Prioritarios, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y sindical en la entidad.

Durante la instalación de este mecanismo de coordinación, autoridades institucionales y representantes sindicales coincidieron en la importancia de mantener canales de comunicación y seguimiento para atender necesidades relacionadas con la operación de los servicios y las condiciones laborales del personal.

El titular del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, señaló que este espacio permitirá consolidar acuerdos y acciones orientadas a mejorar la atención que reciben las y los derechohabientes en las unidades médicas y administrativas de la entidad.

Destacó que la coordinación entre ambas representaciones favorecerá el análisis de áreas de oportunidad y la implementación de estrategias para fortalecer los servicios institucionales.

Por su parte, el secretario general de la Sección XIV del SNTSS, Sergio Sindy Sánchez Aguilar, expresó que este mecanismo permitirá mantener comunicación permanente entre la representación sindical y el Instituto para atender temas prioritarios relacionados con las y los trabajadores.

Añadió que la coordinación entre ambas partes contribuirá a mejorar las condiciones de las unidades médicas y administrativas, así como la atención que se brinda a la derechohabiencia.

El grupo de trabajo está integrado por autoridades institucionales y representantes sindicales que darán seguimiento a temas relacionados con prestaciones médicas, servicios administrativos, desarrollo de personal, conservación, relaciones laborales y seguridad e higiene, entre otros rubros prioritarios para el Instituto.