Integran vigilancia con cámaras corporales

Autoridades actualizaron diversos lineamientos en materia de seguridad, entre los que destaca el uso y activación de cámaras corporales por parte de los elementos operativos de la corporación estatal en Chiapas, así como del grupo FRIP, durante toda su jornada laboral.

El reglamento, firmado desde diciembre pasado pero publicado con casi tres meses de retraso en el Periódico Oficial, estableció que todas las grabaciones serán clasificadas como información confidencial y reservada.

Esto implica que las personas que aparezcan en los videos no podrán acceder libremente a ellos, mientras que la custodia y administración del material recaerá en la propia institución policial, sin mecanismos de supervisión externa.

Protocolos de uso obligatorios

El documento detalló que las cámaras deberán colocarse a la altura del torso y permanecer activas desde el inicio de cualquier intervención hasta su conclusión.

Ningún elemento podrá prestar servicio sin portar el dispositivo ni retirarlo durante su jornada.

Entre las situaciones que deberán grabarse obligatoriamente están detenciones, uso de la fuerza, atención a emergencias, así como cualquier conducta que pudiera constituir una falta administrativa o delito.

En espacios con expectativa de privacidad, como hospitales, escuelas o domicilios, la grabación solo será válida bajo condiciones específicas: consentimiento expreso, necesidad operativa o flagrancia.

Acceso restringido y tiempos de resguardo

Las videograbaciones serán almacenadas por la Dirección de Tecnología y Gestión de la Información (DTGI) y su acceso estará limitado a personal autorizado y a la Unidad de Asuntos Internos, previa autorización del titular de la Secretaría.

En cuanto a los plazos, el reglamento estableció que el material se conservará hasta 60 días en casos ordinarios y hasta 120 días cuando exista una conducta irregular o un hecho controvertido.

Si las imágenes están vinculadas a un delito, deberán resguardarse hasta que prescriba la acción penal correspondiente. Además, en caso de ser requeridas por autoridades judiciales, las grabaciones deberán entregarse bajo cadena de custodia.

Restricciones y sanciones

El uso de los videos por parte del personal operativo está estrictamente limitado.

Está prohibido copiar, difundir o alterar las grabaciones, así como intercambiar equipos o utilizar dispositivos no autorizados.

Cualquier incumplimiento será sancionado conforme al reglamento interno, y en caso de irregularidades graves, la Unidad de Asuntos Internos iniciará procedimientos administrativos.